ФСБ задержала в Уфе неонацистов, готовивших теракт

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро членов неонацистской группировки задержаны в Уфе по подозрению в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, у них изъята самодельная бомба, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Об этом говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс". В ведомстве отметили, что в результате проведенных мероприятий "задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки", готовивших теракт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"В ходе неотложных следственных действий по адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С.Бандеры и националистическая атрибутика", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что следственным комитетом (СК) в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подозреваемые заключены под стражу, добавили в ФСБ.

Со своей стороны в пресс-службе Следственного комитета (СК) "Интерфаксу" сообщили, что 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур.

Он распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно обучал их правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ, они изучали литературу по тактике боевых действий и проводили иные тренировочные мероприятия для подготовки к террористической деятельности, говорится в сообщении СК.

В ходе подготовки к совершению террористического акта подозреваемый, найдя необходимую информацию и компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство, добавили в пресс-службе.