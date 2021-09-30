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Задержан лидер неонацистской группы, планировавший теракт во Владивостоке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании лидера неонацистского объединения, планировавшего теракт с использованием самодельной взрывчатки во Владивостоке.

Как объявил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный - лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья", 2000 года рождения, он готовил теракт с целью оказания воздействия на принимаемые властями решения в сфере миграционной политики.

По данным спецслужбы, задержанный планировал совершить теракт во Владивостоке.

В ходе обысков по месту проживания задержанного были обнаружены и изъяты компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и применению взрывчатки, а также четыре единицы холодного оружия, устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера.

"В отношении радикала следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту") УК России", - сказали в ЦОС.

В минувший понедельник, 27 сентября, ФСБ сообщала о задержании пятерых неонацистов в Уфе по подозрению в подготовке теракта в здании правоохранительной службы.

По данным спецслужбы, были задержаны пятеро жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. Их принадлежность к той или иной неонацистской группе не уточнялась.

Владивосток ФСБ

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