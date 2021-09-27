Задержаны жители Красноярского края, подбросившие под поезд избитого знакомого

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и действий сексуального характера, совершенных в отношении жителя Красноярского края, сообщает в понедельник пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным следствия, ночью 22 сентября пятеро знакомых распивали спиртное в квартире одного из них. Между ними возник конфликт, во время которого четверо ранее неоднократно судимых мужчин избили пятого руками, ногами и дверцей от тумбочки. После этого двое из них поочередно надругались над потерпевшим.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемые доставили находящегося без сознания мужчину к Красноярской железной дороге, где положили его на первый путь перед приближающимся грузовым поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но предотвратить наезд из-за недостаточного расстояния не удалось. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Подозреваемым предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных п.п. "ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), они задержаны, говорится в сообщении.