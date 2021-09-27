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Ростехнадзор потребовал остановить работу ацетиленовой станции "АвтоВАЗа"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Средне-Поволжское управление Ростехнадзора сообщило, что попросит Автозаводский суд Тольятти остановить работу опасного производственного объекта "Площадка ацетиленовой станции энергетического производства" АО "АвтоВАЗ".

С 7 по 20 сентября сотрудники управления проверили 12 опасных объектов "АвтоВАЗа" и выявили 237 нарушений требований промышленной безопасности.

В частности, на этой площадке не был продлен срок безопасной эксплуатации здания и технических устройств, не велись технические документы в соответствии с требованиями промбезопасности, не было светозвуковой сигнализации, предупреждающей о разливке расплава металла из индукционных тигельных печей. Также там у ворот в цех чугунного литья и поковок не работала световая сигнализация, а на крыше не было молниеприемника.

На юридическое лицо и 17 менеджеров "АвтоВАЗа" будут составлены протоколы о привлечении к ответственности по ч.1 ст. 9.1. КоАП (нарушение требований промышленной безопасности).

В пресс-службе автозавода ситуацию пока не прокомментировали.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ Тольятти Ростехнадзор

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