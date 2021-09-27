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Минздрав РФ одобрил начало клинических исследований COVID-вакцины "Бетувакс"

Минздрав РФ одобрил начало клинических исследований COVID-вакцины "Бетувакс"
Фото: Alex Camara/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России одобрил начало I-II фазы клинических исследований вакцины против коронавируса "Бетувакс-КоВ-2", следует из госреестра клинических испытаний.

Окончание I-II фазы исследования рекомбинантной вакцины от COVID-19 запланировано на 31 августа 2022 года, следует из данных реестра. В испытании примут участие 170 человек.

Сообщается, что двойное слепое рандомизированное исследование пройдет на базе трех медорганизаций: НИИ гриппа им. Смородинцева и ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге, а также ООО "Центр профессиональной медицины" в Перми.

Вакцина разработана компанией ООО "Бетувакс" Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). Она представляет из себя суспензию для внутримышечного введения, следует из информации в реестре Минздрава РФ.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в компании, вакцина будет вводиться два раза одним и тем же компонентом с интервалом в 28 дней.

Также, по заявлению "Бетувакс", это первая в России субъединичная вакцина, то есть содержащая искусственно созданный фрагмент коронавируса, "имеющий ключевое значение для формирования иммунного ответа". Она не содержит живых вирусов или их векторов.

По словам разработчиков, такие вакцины являются наиболее безопасными, так как при их производстве вирусный материал не используется.

Хроника 09 января 2020 года – 27 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Минздрав РФ Бетувакс

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