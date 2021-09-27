Свердловского участкового арестовали по делу об изнасиловании девочки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу двух фигурантов дела об изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске (Свердловская область), в том числе участкового уполномоченного полиции, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"Суд, рассмотрев представленные следственным комитетом материалы, заключил обвиняемых под стражу на два месяца - до 25 ноября", - говорится в сообщении.

Новость дополняется