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"Яндекс.Поиск" в 2022 г. будет по умолчанию предустанавливаться на продаваемые в РФ гаджеты

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило поисковик "Яндекса" для установки по умолчанию на продаваемых в РФ устройствах. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, который обязует продавцов при продаже гаджетов устанавливать на них отечественное программное обеспечение. В перечень отечественных программ (всего их 16 классов, включая поисковики, соцсети, мессенджеры, картографические сервисы, антивирусы, и др.), обязательных к установке, вошли продукты "Яндекса", Mail.ru Group, "Лаборатории Касперского", "Новых облачных технологий" (разработчик офисного ПО "МойОфис"), а также платежная система "Мир", Госуслуги и др.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, в 2021 году в качестве российской поисковой системы, которая должна использоваться на технически сложных товарах по умолчанию с 1 июля 2021 года и до конца года, утверждена поисковая система "Яндекс".

"По результатам конкурсного отбора поисковой системы для использования по умолчанию в 2022 году правительством также утвержден поисковик "Яндекс". Как и в случае с другими предустановленными приложениями, выбор поисковика остается за пользователем", - сказали в пресс-службе министерства.

"Предустановка "Яндекса" в качестве поисковой системы позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов. Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис", - отметили в Минцифре.

Также правительство по итогам ранее проведенного конкурсного отбора определило "Яндекс.Браузер" в качестве приложения, предустанавливаемого по умолчанию на персональные компьютеры. "Ключевой критерий отбора – популярность программы, она отражается в рейтинге, сформированном Минцифры", - уточнили в Минцифры.

Кроме того, распоряжением уточняется, что страной происхождения предустанавливаемого ПО может быть не только РФ, но и другие государства ЕАЭС.

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