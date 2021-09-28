Машинам иностранных перевозчиков могут запретить выезд из РФ до уплаты штрафов
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Автомобили, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут выезжать из России до уплаты наложенных на них штрафов, говорится в правительственном законопроекте, внесенном в Госдуму.
Предлагается в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьей 11.23 или главой 12 КоАП РФ, транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, задерживать машины с помощью блокирующих устройств до уплаты административного штрафа, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы во вторник.
Задерживать автомобиль будут при выезде с территории РФ.
Согласно документу, ежегодно на такие автомобили накладывается штрафов на сумму около 500 млн рублей, взыскивать удается около 70%.