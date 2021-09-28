ВС РФ оградил учредителей от уплаты НДФЛ при выплатах из капитала без "двойного дна"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ заявил о недопустимости обложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ) средств, которые были возвращены учредителю компании в связи с уменьшением ее уставного капитала. Претензии могут предъявляться, только если выплата прикрывала налогооблагаемые операции, например скрытое распределение прибыли, следует из опубликованного определения суда.

Такой вывод судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ сделала по итогам рассмотрения спора налоговой инспекции с ростовским застройщиком ООО "НТ-СтройИнвест", возводившим несколько жилых комплексов Волгодонске. В апреле 2011 года в качестве взноса в уставный капитал его единственный учредитель Алексей Усов внес земельные участки, которые после реализации проекта были переданы гражданам на основании договоров долевого участия в строительстве.

После этого компания в августе 2015 года уменьшила уставный капитал с 1,77 млн рублей до минимально допустимого законом уровня в 10 тыс. рублей, а затем выплатила Усову 1,32 млн рублей. НДФЛ с этой суммы не уплачивался на том основании, что компания возвращает учредителю часть его средств, а потому никакой экономической выгоды и дохода он не получает.

У налоговой инспекции оказалась противоположная точка зрения - она по итогам проверки обязала компанию уплатить в качестве налогового агента 171,68 тыс. рублей НДФЛ, а также пени и штрафы на 73,7 тыс. рублей. Оспорить это решение "НТ-СтройИнвест" не смог ни во внесудебном, ни в судебном порядке.

Суды трех инстанций исходили из того, что деньги выплачены учредителю за счет уменьшения имущества компании, являющегося ее, а не его собственностью. Соответственно, у учредителя возникает экономическая выгода, которая облагается НДФЛ с полной суммы полученного дохода, резюмировали они.

Однако "НТ-СтройИнвест" удалось переломить исход спора в ВС РФ. СКЭС ВС РФ напомнила, что уменьшение уставного капитала компании является, по сути, частичным возвратом ранее внесенного вклада. Следовательно, если участнику выплачена сумма не более внесенной, то доход он не получил и уплачивать налог не с чего.

Коллегия допустила, что у подобных операций может быть и иной экономический смысл - скрытое распределение прибыли или выплата дивидендов, которые подлежат налогообложению. Если бы это выявилось, то соответствующие обстоятельства могли бы быть основанием для определения прав и обязанностей налогоплательщика исходя из подлинного экономического содержания операции, указали судьи. Однако в рассматриваемом случае инспекция не приводила тому доказательств, следует из определения СКЭС ВС РФ.

Коллегия ВС РФ отменила акты нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение.

ООО "НТ-СтройИнвест" в 2014-2015 годах имело выручку в 64,8 млн рублей и 59,36 млн рублей, чистая прибыль составляла 52,13 млн рублей и 47,89 млн рублей. В 2016 году чистая прибыль сократилась до 469 тыс. рублей, выручку компания не показала. В последующие годы финансовые показатели не раскрывались, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В 2013-2014 годах компания выиграла два конкурса на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму в 37,4 млн рублей. Контракты были исполнены, указано на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.