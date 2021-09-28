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Российский генерал заявил о причастности США к переброске боевиков в Афганистан

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - У российских военных есть данные о переброске боевиков с подконтрольных Соединенным Штатам территорий Сирии и Ирака в Афганистан. Об этом на лекции в Казанском федеральном университете заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев.

"Спецслужбы США уже ведут активную работу в данном направлении. На подконтрольных им территориях Сирии и Ирака до сих пор проходят подготовку боевики радикальных террористических организаций для дальнейшего их применения в Африке и Азии, - сказал он. - Нами уже отмечаются переброски в северные провинции Афганистана бандгрупп ИГИЛ и "Исламского движения Восточного Туркестана" (запрещенные в России террористические организации), которые однозначно будут формировать новые очаги нестабильности в регионе".

"Преднамеренный уход американцев из Афганистана может принести государствам Шанхайской организации сотрудничества усиление террористической угрозы, нарушить экономические и инфрастуктурные проекты регионального масштаба и вызвать гуманитарную катастрофу", - добавил генерал.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

По словам Миннекаева, деятельность террористических группировок в Афганистане представляет опасность, в первую очередь, для стран Средней Азии.

Афганистан ИГ Кабул США Сирия Ирак Рустам Миннекаев

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