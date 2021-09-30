В Калининграде завели дело на водителя, протаранившего автобусную остановку

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Калининграде водитель автомашины, сбившей людей на автобусной остановке, стал обвиняемым по уголовному делу, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

"Минувшим днем в отношении 49-летнего жителя Зеленоградска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Автомобиль гражданина изъят, в рамках дела проводятся различные экспертизы", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 27 сентября в Калининграде автомобиль "Рено" выехал на тротуар и врезался в остановку, где в этот момент находились мама с сыном. Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы: женщина - в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП), 8-летний мальчик - в Детскую областную больницу.