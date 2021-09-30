Брошенная дорога в скалах Заполярья потребовала от "Газпрома" полмиллиарда на консервацию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Брошенная дорога через скалы Заполярья до непостроенного завода СПГ для Штокмановского месторождения потребовала от "Газпрома" новых расходов в полмиллиарда рублей на консервацию.

"Газпром" в октябре готовится провести открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение комплекса работ по консервации объекта капитального строительства "Освоение Штокмановского ГКМ. Подъездная дорога от с.п. Териберка до завода СПГ". Бюджет стройки – до 541 млн рублей. На работу подрядчика отводится год (срок исполнения обязательств по договору – ноябрь 2022).

Штокман и дорога

Гигантское Штокмановское газоконденсатное месторождение с запасами порядка 4 трлн куб. м расположено в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря в 550 км от берега. Проект предусматривал масштабное производство СПГ и его поставки на рынок Северной Америки. За право участвовать в нем боролись десятки мировых нефтегазовых мейджоров. В итоге в состав консорциума по разработке первой фазы вошли французская Total и норвежская Statoil. Однако "сланцевая революция" в США сделала сами Штаты экспортером газа, и проект был отложен на неопределенный срок.

Строительство дороги от села Териберка на северо-восток до площадки запланированного завода СПГ было остановлено в 2011 году. Трасса протяженностью 8880 м прошла по фьордовому берегу Баренцева моря и пересекла крупные скалы, в которых взрывным способом сделано 6 выемок глубиной от 12 до 31 м (это высота десятиэтажного дома). Высота насыпи на отдельных участках также превышает 30 м.

Беломорское управление Ростехнадзора обследовало дорогу в ноябре 2011 года и высказало претензии по всем шести скальным выемкам. Все откосы выемок построены с нарушением нормативной документации. Под воздействием сил выветривания они разрушаются и осыпаются на обочины и прямо на дорогу.

"Выполнение работ не соответствует требованиям СНиП в части защиты горного массива от излишних разрушений за пределами проектного контура разрабатываемых выемов. Рабочей документацией не предусмотрено оставление защитного слоя при разрушении скального грунта или контурное взрывание для получения гладкого откола", - говорится в предписании Беломорского управления Ростехнадзора от 16 ноября 2011 года №2059/11-82 (ПР), которое опубликовал "Газпром".

Обо всех выемках сказано примерно одно и то же: "Скальная поверхность откоса с высокой крутизной, местами с обратным уклоном. Скальная поверхность в образовавшихся в результате взрывов нависей скальной породы, заколов, в продольных наклонных, поперечных трещинах, в которых скапливается поверхностная вода, которая при знакопеременнных температурах замерзания и оттаивания разрушает структуру скалы, в связи с чем на участке с откоса наблюдается "вывал" валунов различной фракции на земполотно автодороги".

"Принимая во внимание, что настоящий объект капитального строительства является объектом незавершенного строительства, следует отметить, что нынешнее состояние откосов без проведения мероприятий по приведению их в безопасное положение или строительству защитных сооружений и проведению противообвальных мероприятий представляет опасность жизни и здоровью всех находящихся на объекте", - постановил Ростехнадзор.

Специалисты федеральной службы предупредили "Газпром", что "по завершению строительства без вышеуказанных мероприятий по приведению объекта в безопасное состояние в выдаче заключения о соответствии объекта проекту строительства, в том числе требованиям безопасности, будет отказано".

Ростехнадзор предписал заказчику-застройщику (ООО "Газпром добыча шельф") "предоставить мероприятия по консервации приостановленного строительством объекта капитального строительства, а также мероприятия по приведению откосов в скальных выемках в безопасное положение – строительству защитных сооружений и проведению противообвальных мероприятий".

В ходе консервации могут быть установлены "конструкции, принимающие проектные нагрузки (в том числе временные); сооружения, дополнительно закрепляющие неустойчивые конструкции и элементы; закрыты крупные провалы; конструкции приведены в безопасное состояние", - говорилось в ТЗ на проект консервации. Отдельно оговорено полное закрытие объекта для перемещения людей на любом транспорте: "принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу на территорию объекта на автотранспорте, снегокатах, мотоциклах, гусеничной и тяжелой технике".

Турпоток и древний человек

В настоящее время проложенная дорога активно используется туристами (по оценкам властей Мурманской области, турпоток в Териберку составляет более 40 тыс. человек в год). Дорога привлекает путешественников по двум причинам. Во-первых, им интересно посмотреть на находящуюся неподалеку стоянку первобытного человека. Во-вторых, дорога лежит в стороне от Териберки, ведет к удобному берегу для кемпинга, где в сезон северных сияний не мешает свет домов и фонарей.

В 2010 году Кольская археологическая экспедиция и ученые института истории материальной культуры РАН обнаружили в Териберке в месте строительства дороги стоянку древнего человека эпохи палеолита. Она датируется 2 веком до н.э. Всего было поднято порядка 20 тыс. находок, что, как объясняли ученые, говорило о масштабе обнаруженного жилища.

Село Териберка известно с 16-17 веков, сейчас это одно из самых привлекательных для туристов мест в Мурманской области. Оно пользуется популярностью среди российских и иностранных путешественников. Также Териберка интересна туристам из Азии, в первую очередь из Китая, где есть поверье, согласно которому, если зачать ребенка под северным сиянием, то ему в жизни будет сопутствовать удача и счастье.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".