Аэропорт "Кольцово" решил установить у себя архитектурную композицию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга и менеджмент аэропорта "Кольцово" 1 октября откроют конкурс проектов архитектурно-пространственной композиции на территории перед международным аэропортом, сообщила пресс-служба мэрии.

Композиция должна формировать "образ воздушных ворот в Екатеринбург и Свердловскую область" и просматриваться, как на выезде из аэропорта в город, так и на въезде в аэропорт. Проект при этом должен стать оптимальным архитектурно-планировочным решением территории аэропорта, а арт-объект - вписываться в сложившуюся градостроительную среду.

Проект должен отражать "культурно-исторические особенности Екатеринбурга, в том числе историческое наследие династии промышленников Демидовых", говорится в задании. Также он должен отражать "присвоение Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести"" и "300-летие Екатеринбурга". Художественная выразительность проекта должна достигаться за счет современных технологий. При этом автор проекта должен разработать архитектурно-планировочное решения с преобразованием форм рельефа.

Конкурс объявлен в связи с подготовкой к празднованию 300-летия Екатеринбурга для укрепления позитивного имиджа города "посредствам создания знаковых объектов городской среды".

К участию приглашаются архитектурные и ландшафтные бюро, скульпторы и дизайнеры, а также команды из разнопрофильных специалистов.

С 1 до 12 октября конкурсная комиссия будет собирать заявки и портфолио и определит пять финалистов. Финалисты с 20 октября до 22 ноября должны будут подготовить эскизный проект композиции. Победитель конкурса получит 1 млн рублей и право реализовать свой проект, остальные финалисты - по 250 тысяч рублей.

Международный аэропорт "Кольцово" имени А.Н. Демидова входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова" и является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.