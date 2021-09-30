Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Аэропорт "Кольцово" решил установить у себя архитектурную композицию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга и менеджмент аэропорта "Кольцово" 1 октября откроют конкурс проектов архитектурно-пространственной композиции на территории перед международным аэропортом, сообщила пресс-служба мэрии.

Композиция должна формировать "образ воздушных ворот в Екатеринбург и Свердловскую область" и просматриваться, как на выезде из аэропорта в город, так и на въезде в аэропорт. Проект при этом должен стать оптимальным архитектурно-планировочным решением территории аэропорта, а арт-объект - вписываться в сложившуюся градостроительную среду.

Проект должен отражать "культурно-исторические особенности Екатеринбурга, в том числе историческое наследие династии промышленников Демидовых", говорится в задании. Также он должен отражать "присвоение Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести"" и "300-летие Екатеринбурга". Художественная выразительность проекта должна достигаться за счет современных технологий. При этом автор проекта должен разработать архитектурно-планировочное решения с преобразованием форм рельефа.

Конкурс объявлен в связи с подготовкой к празднованию 300-летия Екатеринбурга для укрепления позитивного имиджа города "посредствам создания знаковых объектов городской среды".

К участию приглашаются архитектурные и ландшафтные бюро, скульпторы и дизайнеры, а также команды из разнопрофильных специалистов.

С 1 до 12 октября конкурсная комиссия будет собирать заявки и портфолио и определит пять финалистов. Финалисты с 20 октября до 22 ноября должны будут подготовить эскизный проект композиции. Победитель конкурса получит 1 млн рублей и право реализовать свой проект, остальные финалисты - по 250 тысяч рублей.

Международный аэропорт "Кольцово" имени А.Н. Демидова входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова" и является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.

Кольцово Екатеринбург

Новости
Пандемия коронавируса

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

Правительство внесло в Госдуму закон о социальном казначействе

Володин заявил, что Госдума обновилась почти наполовину

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

ФСБ вменила Роману Доброхотову незаконное пересечение границы

ФСБ вменила Роману Доброхотову незаконное пересечение границы

Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка

В Госдуме не исключили оборотных штрафов для YouTube

Пандемия коронавируса

Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена успешно

Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена успешно
Пандемия коронавируса

Мишустин счел недостаточным число полностью привитых от COVID россиян

ФСБ России попросила суд об аресте основателя концерна "Тракторные заводы"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });