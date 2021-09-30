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В "Роскосмосе" объяснили невыполнение части космической программы санкциями США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Санкции на поставку комплектующих для ракетно-космической техники не позволили "Роскосмосу" выполнить в полном объеме Федеральную космическую программу за 2020 год. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников

"Что касается исполнения государственных программ. Негативное влияние на их реализацию оказали пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, уменьшение ресурсного обеспечения мероприятий, а также санкции на поставку комплектующих для ракетно-космической техники", - сказал Овчинников журналистам в четверг.

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По его словам, часть запусков по подпрограмме ГЛОНАСС не была осуществлена из-за отсутствия оперативной необходимости в связи с надежностью аппаратов, продолжающих функционировать сверх установленного срока активного существования.

"Кроме того, по всем программам, включая ФЦП "Развитие космодромов на 2017 - 2025 годы в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", проведена корректировка государственного оборонного заказа, изменившая сроки наступления ряда мероприятий и контрольных событий", - отметил Овчинников.

Также он сообщил, что снижение показателя прибыли госкорпорации за 2020 год объясняется неденежным эффектом, связанным с переоценкой находящихся в собственности корпорации акций предприятий в процессе их передачи в дочерние холдинги.

"По сути – это "бумажный убыток", никак не влияющий на операционную эффективность и финансовую устойчивость Госкорпорации. Без этого эффекта прибыль Госкорпорации за 2020 год оценивается в объеме 9,8 млрд руб.", - сказал Овчинников.

Ранее в четверг "Роскосмос" сообщил о многомиллиардных потерях на фоне коронавируса, в частности, из-за сокращения прибыли от зарубежных контрактов.

"Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд рублей и более 1 млрд рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", - говорится в опубликованном в четверг отчете "Роскосмоса" за 2020 год.

Роскосмос

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