Рейдерский захват с помощью подложных документов на 34 млн рублей пресекли в Приморье

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полиция пресекла рейдерский захват социально значимого предприятия в Приморье и задержала местного жителя, которого подозревают в попытке провести его с помощью ложных документов о займе на 34 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба МВД РФ по Приморскому краю.

"Сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД вовремя выявили аферу, а также задержали подозреваемого - 47-летнего жителя Владивостока", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он пытался с помощью фиктивного договора о займе с поддельной печатью банка захватить местное предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Индивидуальный предприниматель с ложными платежными документами обратился в Арбитражный суд Приморского края, пытаясь взыскать 34 млн рублей. Но подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый по решению суда заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.