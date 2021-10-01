Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рейдерский захват с помощью подложных документов на 34 млн рублей пресекли в Приморье

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полиция пресекла рейдерский захват социально значимого предприятия в Приморье и задержала местного жителя, которого подозревают в попытке провести его с помощью ложных документов о займе на 34 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба МВД РФ по Приморскому краю.

"Сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД вовремя выявили аферу, а также задержали подозреваемого - 47-летнего жителя Владивостока", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он пытался с помощью фиктивного договора о займе с поддельной печатью банка захватить местное предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Индивидуальный предприниматель с ложными платежными документами обратился в Арбитражный суд Приморского края, пытаясь взыскать 34 млн рублей. Но подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый по решению суда заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Приморский край

Новости

Михаил Эскиндаров уйдет с поста ректора Финансового университета 15 ноября

Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по подозрению в мошенничестве

Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по подозрению в мошенничестве

ФСБ утвердила список сведений об обороне и космосе, передача которых навредит РФ

Что произошло за день: четверг, 30 сентября

Сбербанк нашел замену находящейся под следствием Раковой

Суд арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина

Суд арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина
Пандемия коронавируса

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

Правительство внесло в Госдуму закон о социальном казначействе

Володин заявил, что Госдума обновилась почти наполовину

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });