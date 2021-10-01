Людей эвакуировали из Приморского краевого суда из-за подозрительного пакета

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек в пятницу утром эвакуировали из здания Приморского краевого суда, расположенного в центре Владивостока, сообщил "Интерфаксу" представитель крайсуда.

"На прилегающей к зданию суда территории нашли подозрительный пакет. Вызвали специальные службы, всех эвакуировали. Специалисты все осмотрели, после чего разрешили вернуться в здание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел утром, до начала рабочего дня.