Дегтярев назначил новых министров в правительстве Хабаровского края

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале, что определил кандидатуры для назначения министрами в правительстве региона.

"Администрации губернатора и правительства Хабаровского края (Департамент государственной службы и кадров) дано поручение в кратчайшие сроки провести все процедуры, связанные с назначениями", - говорится в сообщении.

Так, свои посты сохранили:

Министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин, министр здравоохранения края Юрий Бойченко, министр культуры края Юрий Ермошкин, министр образования и науки края Виктория Хлебникова, министр социальной защиты края Александр Дорофеев, министр экономического развития края Виктор Калашников, министр спорта края Дмитрий Чикунов, министр финансов края Валентин Костюшин, министр строительства края Олег Сутурин, министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

У ряда министерств произошли замены глав. Так, министром природных ресурсов стал Александр Леонтьев, министром промышленности и торговли края Игорь Фомин, министром сельского хозяйства и продовольствия края Павел Сторожук, министром транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева, говорится в сообщении.

Два новых министерства - лесного хозяйства и лесопереработки, а также министерство туризма возглавят Максим Гулько и Екатерина Пунтус соответственно.

Как сообщалось ранее, в правительстве Хабаровского края после выборов главы региона введены две новые должности - первого вице-губернатора и вице-губернатора. Кроме того, количество заместителей председателя правительства края сокращено с девяти до восьми, их кандидатуры утверждены губернатором.