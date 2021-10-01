Апелляция оставила в силе наложение штрафа на аэропорт Владивостока

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Арбитражного суда Приморского края подтвердила обоснованность постановления Приморского УФАС России и решения суда первой инстанции о наложении штрафа на аэропорт Владивостока за злоупотребление доминирующим положением.

В сообщении УФАС говорится, что ранее антимонопольный орган признал, что действия АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ, оператор аэропорта Владивосток) нарушают часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в необоснованном установлении и взимании с авиакомпании "Аврора", ООО "Аэро-Груз", а также иных операторов в аэропорту Владивосток платы за обеспечение возможности использования объектов инфраструктуры аэропорта для оказания услуг по обслуживанию воздушных судов.

"АО "МАВ" было выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением путем прекращения взимания платы с операторов и назначен штраф в размере 318 287,78 рублей", - говорится в сообщении.

Не согласившись с постановлением о привлечении к административной ответственности, АО "МАВ" обратилось в суд, который признал законность предписания антимонопольного органа и оставил штраф в силе.

Посчитав, что и это решение суд принял не верно, АО обжаловало его в апелляционном суде, который 30 сентября подтвердил обоснованность постановления Приморского УФАС России и решения суда первой инстанции.

Маршрутная сеть аэропорта Владивостока насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Гавань может принимать любые типы воздушных судов. Находящееся под управлением ООО "Аэродинамика" АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 62% акций АО "Международный аэропорт Владивосток".