В Ленобласти нашли тела супругов с огнестрельными ранениями

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели семейной пары в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР по региону.

Накануне в частном доме в деревне Реполка нашли тела 47-летнего мужчины и 50-летней женщины, являвшихся супругами, с двумя огнестрельными ранениями. Рядом с трупами лежало охотничье ружье, принадлежащее погибшему, говорится в сообщении.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (п."а" ч.2 ст.105 УК РФ). Прокуратура Волосовского района взяла ход и результаты расследования на контроль.