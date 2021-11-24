Крымский парламент получил представление об увольнении вице-премьера

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Государственный совет Крыма рассмотрит представление об освобождении от должности вице-премьера республики Андрея Рюмшина, сообщил "Интерфаксу" в среду вице-спикер парламента Ефим Фикс.

"Поступило такое представление. Предположительно, оно будет рассмотрено на сессии в понедельник", - сказал Фикс.

Согласно крымскому законодательству, депутаты согласовывают назначение и отставку всех вице-премьеров и некоторых министров. Указы подписывает глава республики.

Рюмшин является вице-премьером Крыма с октября 2019 года. Он совмещает эту должность с постом министра сельского хозяйства, на который он был назначен осенью 2016 года.

Очередные кадровые перестановки в правительственных структурах Крыма начались в конце сентября. Михаил Храмов оставил пост министра строительства и архитектуры. Евгений Кабанов ушел с должности вице-премьера, курирующего стройки. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Позже Евгений Исаков уволился с поста главы Минтранса, Александр Остапенко - с поста главы Минздрава. Министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую уволили с формулировкой "утрата доверия" из-за обвинения в получении взятки. Также освободились должности глав администраций Феодосии, Судака, Джанкоя и Симферопольского района.