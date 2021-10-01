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Песков уточнил, что Путин и Эрдоган обсудили места для возможного строительства новых АЭС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждались конкретные места возможного размещения новых АЭС, строительство которых могло бы быть осуществлено в рамках сотрудничества двух стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Речь шла о формировании фактически новой отрасли экономики. Действительно, тема строительства новых энергоблоков поднималась, фигурировали конкретные географические точки, где Турция планировала бы их создание. И президенты говорили о возможности продолжения нашего сотрудничества", - сказал Песков.

Комментарий Пескова прозвучал в рамках его общения с журналистами в пятницу по просьбе представителей СМИ.

Ранее Эрдоган по итогам переговоров с Путиным сказал, что на встрече поднимался вопрос совместной постройки еще двух АЭС в Турции. "Путин пообещал рассмотреть данный вопрос", - заявил президент Турции.

РФ Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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