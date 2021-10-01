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Суд оштрафовал "Мемориал" на 300 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в среду признал правозащитный центр "Мемориал" (признан иноагентом) виновным в административном правонарушении, выразившемся в нарушении закона об иноагентах.

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"Правозащитному центру "Мемориал" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Организация признана виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (производство НКО-иноагентом материалов или их распространение, либо направление этой организацией материалов в госорганы и иные организации без указания на то, что эти материалы произведены, распространены или направлены иноагентом).

По данным СМИ, претензии к центру возникли после того, как "Мемориал" направил в МИД РФ запрос, не указав в нем, что организация включена в список иноагентов.

Мемориал

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