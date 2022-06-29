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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Минюст оштрафовал в 2021 году НКО-иноагентов в общей сложности на 1,5 млн рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Общая сумма штрафов за неисполнение закона НКО-иноагентами в 2021 году составила 1,5 млн рублей, в среднем организации штрафуют на 100 тысяч рублей, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Роман Цыганов.

Он добавил, что до сих пор к уголовной ответственности не было привлечено ни одно физлицо, получившее статус иноагента.

Объемы иностранного финансирования, поступающего российским НКО, свидетельствуют об "устойчивом интересе" иностранных государств к некоммерческим организациям, отметил чиновник.

"В 2020 году финансирование из иностранных источников получили более 3,5 тысячи НКО на сумму порядка 72 млрд рублей, а в 2021 количество таких организаций возросло до 5 тысяч, а размер финансирования - до 73 млрд", - сказал он.

По данным Минюста, на счета НКО, уже признанных в России иноагентами, за эти два года поступило около 2 млрд рублей.

Сейчас в реестре СМИ-агентов содержатся сведения о 167 лицах, в 2021 году в реестр включены 94 лица, в 2022 году - 56, из них 120 физических лиц, 10 иностранных юридических лиц, 8 иностранных структур без образования юридического лица, 29 российских юрлиц, сказал также Цыганов.

Он подчеркнул, что в США в реестре иноагентов содержатся сведения о нескольких тысячах лицах, тогда как в российские реестры за все время включено 247.

Минюст Роман Цыганов США
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