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Беглов назвал Петербург регионом с самой низкой безработицей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге число безработных за год сократилось со 100 000 до 25 000, до 2,1% от трудоспособного населения, заявил губернатор региона Александр Беглов на рабочем совещании. Он добавил, что в Петербурге самый низкий уровень безработицы среди всех регионов России, в том числе ниже, чем в Москве.

На совещании обсуждался уровень бедности в городе. Минтруда определило для Петербурга показатели "уровня бедности" на 10 лет: на 2021 год - 6,4%, на 2022 год - 6%, к 2030 году он должен составлять 4,2%. В горадминистрации заявили, что в 2021 году показатель находится на уровне 6,1%.

Для снижения уровня бедности комитет по социальной политике подготовил проект "дорожной карты" с 22 мерами по повышению доходов малоимущих. В частности, в проект входит создание рабочих мест и оказание мер социальной поддержки.

Беглов добавил, что в период пандемии были сохранены все социальные льготы и выплаты, созданы места для временного трудоустройства безработных.

Петербург Александр Беглов Минтруда

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