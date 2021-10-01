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Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил повысить численность населения Кемерова и Новокузнецка до миллиона человек за счет сноса частных домов и строительства новых. Он сказал это на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Сейчас, по его словам, в обоих городах живет по 550 - 560 тысяч в каждом.

"В этих городах мы можем делать комплексное развитие территорий. Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома", - сказал глава региона.

Он отметил, что в обоих городах есть необходимая инфраструктура, работают аэропорты, в Новокузнецке строится новый терминал. Города соединены скоростной магистралью.

Путин заметил, что для того, чтобы сносить кварталы частных домов, необходимо понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут, и "работать с каждой семьей". Он назвал это "непростой работой".

Цивилев ответил, что власти будут выкупать жилье под снос у населения и предоставлять людям квартиры в новых современных домах.

"Уже приступили к этой программе, действуем за счет собственных средств, но это будет очень долго. Если будет поддержка, то реально создать к 2030 году, подойти к этой цифре. Надо удерживать молодежь, она убегает - очень серьезный вопрос. Даже, еще раз повторяю, не рабочие места, а создание серьезной инфраструктуры", - добавил глава Кемеровской области.

Путин сказал, что для сохранения в регионе молодежи необходимо обеспечить ее хорошей работой с хорошей зарплатой и перспективами развития.

Кемеровская область Кемерово Новокузнецк Сергей Цивилев Владимир Путин

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