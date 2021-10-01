В Азове задержали восемь советских БТРов по пути из Болгарии в Белоруссию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В порту Азова арестованы восемь советских гусеничных бронетранспортеров "МТ-ЛБ" (Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), которую компания из США перевозила из Болгарию в Белоруссию транзитом через Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" в порту Азов, всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров стоимостью 5 млн рублей, 8 из них задержаны, 12 пропущены таможней", - сказал он.

По его словам, на машины были акты о демилитаризации, однако в действительности техника эту процедуру не проходила, болгарская компания внесла данные о якобы выполненных работах, и в свою очередь, компания-перевозчик, зарегистрированная в США, представила эти ложные акты для подтверждения законности перемещения военной техники.

Бронетранспортеры ранее принадлежали болгарской армии, однако из-за вступлении Болгарии в НАТО, советская техника пошла на списание. Военные машины и запчасти планировалось вывезти в Белоруссию, объяснил источник.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1. УК (Контрабанда вооружения и иной военной техники).

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.