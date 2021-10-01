Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Азове задержали восемь советских БТРов по пути из Болгарии в Белоруссию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В порту Азова арестованы восемь советских гусеничных бронетранспортеров "МТ-ЛБ" (Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), которую компания из США перевозила из Болгарию в Белоруссию транзитом через Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" в порту Азов, всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров стоимостью 5 млн рублей, 8 из них задержаны, 12 пропущены таможней", - сказал он.

По его словам, на машины были акты о демилитаризации, однако в действительности техника эту процедуру не проходила, болгарская компания внесла данные о якобы выполненных работах, и в свою очередь, компания-перевозчик, зарегистрированная в США, представила эти ложные акты для подтверждения законности перемещения военной техники.

Бронетранспортеры ранее принадлежали болгарской армии, однако из-за вступлении Болгарии в НАТО, советская техника пошла на списание. Военные машины и запчасти планировалось вывезти в Белоруссию, объяснил источник.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1. УК (Контрабанда вооружения и иной военной техники).

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Азов Болгария Белоруссия СССР США МТ-ЛБ

Новости

Что произошло за день: пятница, 1 октября

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

В Черногории задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Росстат сообщил о снижении пенсий в реальном выражении седьмой месяц подряд

Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

В РФ рекомендовали обновить антивирусы из-за фишинговых писем от имени ФНС

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе
Пандемия коронавируса

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });