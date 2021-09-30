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В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трех женщин

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Оренбургской области после проверки следователями сообщения о насильственной смерти троих человек, сообщает Следственное управление СКР по региону.

"Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Оренбургская область Гай

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