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Военные РФ получат до 2025 года 12 комплексов системы контроля космического пространства

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные до 2025 года получат 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов для обнаружения космических объектов, сообщили в Минобороны РФ.

"До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи боевого дежурства по контролю космического пространства на территории Алтайского края.

"В настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами", - сообщили в Минобороны.

По данным военных, в настоящее время активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Титова. Для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения в настоящие время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения, сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ

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