Новосибирский полицейский получил 8 лет за незаконную слежку после взятки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Новосибирска приговорил бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу более чем на 3,2 млн рублей по делу о взяточничестве, сообщает прокуратура региона.

Он признан виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Суд установил, что Пушкарев с марта по август 2017 года с соблюдением мер конспирации получил лично от совладельца сети кофеен Traveler's Coffee Анвара Пириева взятку в размере 321 тыс. рублей.

"Деньги предназначались за незаконные действия, а именно: за установление местонахождения интересующих взяткодателя лиц, которые не имели отношения к расследованию каких-либо уголовных и административных дел или проверке сообщений (заявлений) о преступлениях, находящихся в производстве Пушкарева", - сказано в сообщении.

Пушкарев не признал в суде вину по предъявленному обвинению.

Сумма штрафа установлена в размере 10-кратной суммы взятки (3 млн 210 тыс. рублей). Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет.

Как сообщалось, ранее в качестве взятки фигурировал также автомобиль стоимостью 800 тыс. рублей.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска приговорил Пушкарева к 1,5 года лишения свободы условно за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни граждан, признав его виновным по части 2 статьи 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лиц с использованием служебного положения).

По материалам дела, в 2016-2017 гг. Пушкарев собирал по просьбе совладельца сети кофеен Traveler's Coffee Анвара Пириева сведения об адвокатах, представлявших интересы его конкурентов в борьбе за этот товарный знак. При этом он использовал служебное положение, возможности и средства МВД.

Также сообщалось, что Советский районный суд Новосибирска приговорил Пириева по делу о семи поджогах чужого имущества к семи годам колонии общего режима, он признан виновным по статьям 330 (самоуправство), 33 и 167 (организация умышленного уничтожения чужого имущества и покушение на это преступление) УК РФ.

По материалам дела, Пириев, в частности, организовал поджог кофейни "Академия кофе" в новосибирском Академгородке в октябре 2017 года.

Он является подсудимым еще по одному уголовному делу – ему инкриминируется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере), он обвиняется в даче взятки Пушкареву.

Пириев в результате корпоративного конфликта вокруг бренда Traveler's Coffee стал контролировать одну из частей бизнеса, перешедшую к ООО "Трэвэлерс кофе Москва". В марте 2016 года из-за нарушений со стороны ООО "Трэвэлерс кофе Москва" Traveler's Coffee International Ltd расторгла договор с этим ООО в одностороннем порядке.

Сеть кофеен Traveler's Coffee работает с 1998 года в России, Украине, Казахстане и Азербайджане, Киргизии.