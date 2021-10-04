Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Дагестане предотвратили убийство помощника прокурора и его отца

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали организатора убийства двух жителей Махачкалы - отца и сына, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя республики и других лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). В настоящее время задержан заказчик убийства, принимаются меры по задержанию и других участников преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые спланировали убийство еще в июне 2020 года из-за участка земли в Махачкале. В раскрытии преступления участвовали сотрудники ФСБ и МВД, заявили в СКР.

В свою очередь в пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что накануне было объявлено о розыске мужчины и его сына, которым грозило убийство.

Мужчин не могли найти, но сегодня стало известно, что их укрыли в безопасном месте сотрудники уголовного розыска МВД, чтобы спасти их жизни, сказали в пресс-службе. "Таким образом удалось выйти на заказчика убийства двух мужчин и задержать его", - говорится в сообщении МВД.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что один из потерпевших является помощником прокурора Махачкалы, второй мужчина - его отец.

Дагестан СКР МВД

Новости

В Кремле не увидели в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

В Кремле не увидели в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

"Газпром" заказал систему анализа новостей для риск-оценки банков

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Росавиация пригрозила перевозчикам запретом на полеты из-за участившихся катастроф

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС

"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС

Десятки человек задержаны после ночной вечеринки на парковке в Симферополе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });