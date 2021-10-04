В Дагестане предотвратили убийство помощника прокурора и его отца

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали организатора убийства двух жителей Махачкалы - отца и сына, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя республики и других лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). В настоящее время задержан заказчик убийства, принимаются меры по задержанию и других участников преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые спланировали убийство еще в июне 2020 года из-за участка земли в Махачкале. В раскрытии преступления участвовали сотрудники ФСБ и МВД, заявили в СКР.

В свою очередь в пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что накануне было объявлено о розыске мужчины и его сына, которым грозило убийство.

Мужчин не могли найти, но сегодня стало известно, что их укрыли в безопасном месте сотрудники уголовного розыска МВД, чтобы спасти их жизни, сказали в пресс-службе. "Таким образом удалось выйти на заказчика убийства двух мужчин и задержать его", - говорится в сообщении МВД.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что один из потерпевших является помощником прокурора Махачкалы, второй мужчина - его отец.