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В Самаре оператора уличного батута будут судить за травму у ребенка

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Самаре в суд направлено уголовное дело оператора надувного батута в местном парке культуры, где в июле ребенок получил травму плеча, сообщили в областном управлении СКР.

Несчастный случай с ребенком 2017 года рождения случился 4 июля, когда ребенок решил скатиться с горки батута "Миньоны". В этот момент оператора не было на рабочем месте, вопреки требованиям его трудового договора.

По условиям договора он должен был учить клиентов пользоваться батутом, информировать их о правилах безопасности, следить за тем, чтобы они эти правила выполняли, следить за безопасностью на аттракционе и прекращать его работу в случае грубых нарушений.

Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Самара Миньоны СКР

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