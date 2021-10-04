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На красноярского подростка завели дело о разбое с применением оружия

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Красноярска по факту разбойного нападения на сверстника.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия, подросток подозревается по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 28 сентября трое несовершеннолетних около одного из торговых центров в Красноярске встретились с подростком, чтобы купить у него вейп. Подозреваемый попросил у школьника посмотреть и проверить устройство и положил его к себе в карман. Вспыхнул конфликт, во время которого 15-летний подозреваемый из аэрозольного пистолета несколько раз выстрелил в лицо оппонента и ударил его рукой. После нападения подозреваемый вместе с двумя приятелями скрылся с места преступления.

Красноярск

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