Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кассационный суд не стал рассматривать жалобу Навального на отмену условного осуждения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал защите Алексея Навального в рассмотрении жалобы на решение о замене оппозиционеру условного наказания на реальное отбывание срока в колонии по делу "Ив Роше".

"В передаче кассационной жалобы для решения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как отмечается в базе суда, изучение доводов жалобы заняло у кассационного суда около трех месяцев.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству управления ФСИН заменил Навальному условное наказание на 3,5 года в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по так называемому делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Навальный вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров.

Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Путин принял отставку главы Тамбовской области Никитина

Президент учредил в РФ новый праздник - День отца

Путин назначил Авдеева врио губернатора Владимирской области

Путин назначил Авдеева врио губернатора Владимирской области
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с массовыми мероприятиями в условиях пандемии

Минобороны сообщило о новом испытательном пуске подлодкой ракеты "Циркон"

Пандемия коронавируса

Попова призвала усилить контроль за соблюдением больными COVID режима изоляции

Пандемия коронавируса

Мишустин счел недостаточным уровень вакцинации в РФ для победы над COVID

Ревакцинацию от COVID-19 прошли порядка 1,8 млн россиян

Пандемия коронавируса

Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });