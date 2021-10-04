Кассационный суд не стал рассматривать жалобу Навального на отмену условного осуждения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал защите Алексея Навального в рассмотрении жалобы на решение о замене оппозиционеру условного наказания на реальное отбывание срока в колонии по делу "Ив Роше".

"В передаче кассационной жалобы для решения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как отмечается в базе суда, изучение доводов жалобы заняло у кассационного суда около трех месяцев.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству управления ФСИН заменил Навальному условное наказание на 3,5 года в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по так называемому делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Навальный вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров.