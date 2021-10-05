Кабмин РФ выделил 1 млрд руб. на контейнеры для раздельного сбора отходов
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство России выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО) в регионах.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов.
Абрамченко также поручила Минприроды и "Российскому экологическому оператору" (РЭО) обеспечить оперативное доведение средств до регионов и контроль за эффективностью их использования.
Наибольшее финансирование получат Воронежская (138 млн рублей), Тверская (66 млн рублей), Кабардино-Балкария (64 млн рублей), Костромская (61 млн рублей), Свердловская (60,5 млн рублей) области и другие.
Ранее Абрамченко сообщила, что всего закуплено 146 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. До 2024 года потребуется закупить еще 753 тыс. контейнеров. По ее словам, регионы РФ находятся в разной степени готовности к завершению реформы обращения с отходами.
Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта "Экология" стартовала в 2019 году. Основные задачи - добиться раздельного сбора мусора, организовать его переработку, решить проблему с несанкционированными свалками, значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. "Мусорная реформа" была запущена в 81 субъекте, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые приступят к этой работе в 2022 году.