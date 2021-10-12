Почти все субъекты РФ полностью перешли на новые правила обращения с отходами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) реализуется в настоящее время в 82 регионах России; более 96% жителей страны вовлечены в новую систему работы с отходами, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"На сегодняшний день реформа в новом виде с новыми вызовами и правилами уже реализуется в 82 субъектах РФ. Один регион - Хабаровский край - пока еще не может завершить работу по отбору региональных операторов. Москва и Петербург нормативно переходят с 1 января 2022 года. Остальные регионы полностью перешли на новые правила работы с коммунальными отходами", - сказала Абрамченко на Российском экологическом форуме во вторник.

Также Абрамченко подчеркнула, что в период пандемии COVID-19 не произошло "мусорных" коллапсов, несмотря на введение жестких ограничений. "Мы не угробили отрасль, в отрасли работает сегодня 176 региональных операторов, то есть у нас не было никаких громких банкротств в этой отрасли", - отметила вице-премьер.

Она заявила, что средства поддержки в этой сфере были введены своевременно. "Через региональные команды выделили 9 млрд рублей федерального финансирования в самый тяжелый пандемийный, 2020 год. Эти средства действительно помогли субъектам и региональным операторам", - сообщила Абрамченко.

Как отмечается в презентации вице-премьера, которую она представила в ходе выступления, в настоящее время в рамках реформы обращения с отходами задействованы 947 объектов размещения мощностью более 52 млн тонн. Также созданы 260 объектов обработки отходов и свыше 500 объектов их утилизации.

Согласно презентации, доля сортируемых отходов составляет 30%, порядка 6% ТКО идет на переработку.

"Я считаю, мы идем недостаточно быстрыми темпами. Мы могли бы делать больше. Поэтому со всей командой на сегодняшний день мы сосредоточены на анализе мер поддержки", - отметила она.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта "Экология" стартовала в 2019 году. Основные задачи - добиться раздельного сбора мусора, организовать его переработку, решить проблему с несанкционированными свалками, значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.