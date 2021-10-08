Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Хабаровские диспетчеры помогли японскому лайнеру не столкнуться с самолетом НАТО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Хабаровским диспетчерам днем в пятницу пришлось экстренно менять высоту японскому пассажирскому лайнеру, летевшему из Токио во Франкфурт-на-Майне, чтобы он не столкнулся с неопознанным самолетом с идентификатором НАТО, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Хабаровские диспетчеры в районе 14:00 местного времени на гражданском эшелоне 10500 метров зафиксировали неопознанный самолет с кодом ответчика 1400 (NATO - CAOC Uedem). Неопознанный самолет на запросы с земли не отвечал. В то же время в непосредственной близости от него находился пассажирский самолет Japan airlines выполнявший рейс Токио-Франкфурт-на-Майне. Расстояние между ними по вертикали составляло около 400 метров. Было принято решение изменить эшелон полета гражданского борта", - сказал собеседник агентства.

Пилоты пассажирского лайнера увеличили высоту до 11300 метров. Столкновения удалось избежать.

Япония Хабаровский край НАТО Japan airlines

Новости

РФ готова согласовать международные механизмы на случай ЧС в энергетике

Десятую часть мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

Десятую часть мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

Власти РФ подготовят новый порядок въезда и выезда из страны

Лавров заявил, что РФ не может без контрактов быстро нарастить поставки газа в Европу

Лавров заявил, что РФ не может без контрактов быстро нарастить поставки газа в Европу

В Кремле пообещали ответные меры России на действия НАТО

Уральский вуз опроверг слухи о готовящемся вооруженном нападении

В СКР выступили за пожизненные сроки для педофилов-рецидивистов

В СКР выступили за пожизненные сроки для педофилов-рецидивистов

Главой Калининграда избран главврач больницы скорой помощи Любивый

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 936 человек

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 936 человек

В Приамурье введут QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });