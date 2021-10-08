Хабаровские диспетчеры помогли японскому лайнеру не столкнуться с самолетом НАТО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Хабаровским диспетчерам днем в пятницу пришлось экстренно менять высоту японскому пассажирскому лайнеру, летевшему из Токио во Франкфурт-на-Майне, чтобы он не столкнулся с неопознанным самолетом с идентификатором НАТО, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Хабаровские диспетчеры в районе 14:00 местного времени на гражданском эшелоне 10500 метров зафиксировали неопознанный самолет с кодом ответчика 1400 (NATO - CAOC Uedem). Неопознанный самолет на запросы с земли не отвечал. В то же время в непосредственной близости от него находился пассажирский самолет Japan airlines выполнявший рейс Токио-Франкфурт-на-Майне. Расстояние между ними по вертикали составляло около 400 метров. Было принято решение изменить эшелон полета гражданского борта", - сказал собеседник агентства.

Пилоты пассажирского лайнера увеличили высоту до 11300 метров. Столкновения удалось избежать.