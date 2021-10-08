Житель Приамурья прятался в подполье из-за биржевых долгов на 32 млн рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Амурской области нашла в подполье частного дома неудачливого брокера, из-за действий которого его клиенты лишились 32 млн рублей.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает в пятницу, что задержан 26-летний молодой человек, который занимался трейдерской деятельностью на одной из биржевых площадок.

"С августа 2019 года к нему стали обращаться знакомые с просьбой помочь им заработать на торгах. Мужчина согласился, заключил с ними инвестиционные договоры, создал личные аккаунты на биржевой площадке", - говорится в сообщении.

Брокер не успевал вести деятельность по всем клиентам одновременно, поэтому воспользовался услугами "торгового советника" - компании, которая позволяет вести торговлю в автоматическом режиме. Однако это привело к убыткам, эту информацию он скрыл от потерпевших.

"Подозреваемый тайно перевел все активы с аккаунтов потерпевших на свой, надеясь заработать и вернуть им деньги. Однако за допущенные нарушения правил биржи его аккаунт был заблокирован. Гражданин лишился всех вложений, перестал выходить на связь со вкладчиками и покинул город. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 32,5 млн рублей", - отмечает УМВД.

Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с оперативниками СОБР Управления Росгвардии обнаружили мужчину в городе Райчихинск - подозреваемый скрывался в подполье частного дома своих родственников.

Возбуждено пять уголовных дел по ч. 3, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), подозреваемый взят под стражу.