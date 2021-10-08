Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Приамурья прятался в подполье из-за биржевых долгов на 32 млн рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Амурской области нашла в подполье частного дома неудачливого брокера, из-за действий которого его клиенты лишились 32 млн рублей.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает в пятницу, что задержан 26-летний молодой человек, который занимался трейдерской деятельностью на одной из биржевых площадок.

"С августа 2019 года к нему стали обращаться знакомые с просьбой помочь им заработать на торгах. Мужчина согласился, заключил с ними инвестиционные договоры, создал личные аккаунты на биржевой площадке", - говорится в сообщении.

Брокер не успевал вести деятельность по всем клиентам одновременно, поэтому воспользовался услугами "торгового советника" - компании, которая позволяет вести торговлю в автоматическом режиме. Однако это привело к убыткам, эту информацию он скрыл от потерпевших.

"Подозреваемый тайно перевел все активы с аккаунтов потерпевших на свой, надеясь заработать и вернуть им деньги. Однако за допущенные нарушения правил биржи его аккаунт был заблокирован. Гражданин лишился всех вложений, перестал выходить на связь со вкладчиками и покинул город. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 32,5 млн рублей", - отмечает УМВД.

Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с оперативниками СОБР Управления Росгвардии обнаружили мужчину в городе Райчихинск - подозреваемый скрывался в подполье частного дома своих родственников.

Возбуждено пять уголовных дел по ч. 3, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), подозреваемый взят под стражу.

Амурская область МВД

Новости

РФ готова согласовать международные механизмы на случай ЧС в энергетике

Десятую часть мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

Десятую часть мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

Власти РФ подготовят новый порядок въезда и выезда из страны

Лавров заявил, что РФ не может без контрактов быстро нарастить поставки газа в Европу

Лавров заявил, что РФ не может без контрактов быстро нарастить поставки газа в Европу

В Кремле пообещали ответные меры России на действия НАТО

Уральский вуз опроверг слухи о готовящемся вооруженном нападении

В СКР выступили за пожизненные сроки для педофилов-рецидивистов

В СКР выступили за пожизненные сроки для педофилов-рецидивистов

Главой Калининграда избран главврач больницы скорой помощи Любивый

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 936 человек

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 936 человек

В Приамурье введут QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });