Три человека погибли в ДТП на трассе под Самарой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ДТП с участием двух автомобилей произошло на 8-м км автодороги "Урал" под Самарой.

Погибли три человека, еще двое пострадали.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с Subaru Tribeca. Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).