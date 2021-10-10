Бродячая собака покусала мальчика в Казани

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Казани по факту нападения бродячей собаки на ребенка, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

"Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у дома по улице Фучика в Казани собака напала на ребенка и покусала ему лицо и конечности.

Мальчика доставили в больницу и после осмотра врачом отправили домой.