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Паромную переправу Ванино-Холмск закрыли из-за подхода циклона

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Движение морских паромов на переправе Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область) приостановлено из-за приближающегося циклона, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю в воскресенье.

По информации ОАО "Сахалинское морское пароходство", работа переправы закрыта с 17:00 по хабаровскому времени (10:00 по Москве). Ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий. Паромы находятся в порту Ванино.

Ранее сообщалось, что 10 октября в большинстве районов Хабаровского края пройдут дожди, мокрый снег, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка прогнозируется в Верхнебуреинском, Николаевском, Ульчском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах.

Хабаровский край Сахалинская область Татарский пролив

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