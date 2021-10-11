В Ленобласти раскрыли похищение беременной сожительницы бизнесмена

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Похищение женщины раскрыто в Ленинградской области, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

Жительница Гатчины пропала 2 октября. На следующий день ее автомобиль обнаружили пустым, а на телефон сожителя-коммерсанта и матери поступили сообщения с требованием 10 млн рублей за ее освобождение.

По версии следствия, женщину похитили из-за долга сожителя и поместили в квартире во Всеволожском районе Ленинградской области. Освободить ее удалось накануне после задержания вероятного похитителя, сообщают в СКР.

Пресс-служба регионального главка МВД в свою очередь уточняет, что подозреваемого задержали при передаче выкупа. Встреча состоялась 10 октября во дворе дома у станции метро "Политехническая" в Петербурге под скрытым наблюдением сотрудников уголовного розыска: мать похищенной принесла пакет с "куклой" из билетов "банка приколов", который у нее выхватил подъехавший на велосипеде мужчина.

Оперативники проследили за велосипедистом и убедились, что это вероятный похититель. Мужчину задержали и получили адрес местонахождения женщины.

В СКР добавляют, что ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

По данным правоохранительных органов, похищенная находится на пятом месяце беременности. Ее жизни ничего не угрожает.

По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позднее следователи возбудили дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).