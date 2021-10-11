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Из Псковской администрации вывели 200 человек из-за задымления

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В здании администрации Псковской области произошло задымление из-за короткого замыкания, сотрудники МЧС вывели на улицу 200 человек, сообщили "Интерфаксу" региональном управлении МЧС.

Пожарных в администрацию вызвали в 16:02 в понедельник.

Проводку замкнуло в распределительном щите в коридоре на 3-м этаже здания. Источник задымления не вышел за пределы щитка. Однако на место выехали все пожарные части города.

Пожар быстро потушили.

Псковская администрация Псков МЧС

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