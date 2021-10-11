В Тульской области 10-летний школьник ранил ножом своего приятеля

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Туле начала проверку по факту инцидента, во время которого 10-летний школьник ранил ножом своего 12-летнего друга, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД региона.

"Проводится процессуальная проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что пострадавший мальчик был доставлен в Тульскую областную клиническую больницу и находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным тульских СМИ, инцидент произошел в Киреевском районе. В ходе ссоры 10-летний мальчик ударил ножом в живот своего 12-летнего приятеля.