Объем переводов физлиц из России в страны СНГ в августе вырос на 12%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Объем переводов, которые физические лица совершали через системы денежных переводов из России в страны СНГ, составил в августе 2021 года $803 млн, свидетельствуют данные на сайте Банка России.

В январе-мае среднемесячный объем переводов в страны СНГ составил $496 млн с максимумом в мае ($563 млн), затем летом он увеличился до $720 млн в июне и $716 млн в июле. Таким образом, августовский показатель превысил показатели первых двух летних месяцев на 12%.

Объем переводов из России в страны СНГ в августе стал максимальным с июня 2018 года, когда были отправлены $904 млн (это был единственный месяц с конца 2014 года, когда объем переводов превысил 900-миллионый уровень).

Данные о трансграничных операциях в России за 2021 год включают данные платежных систем Contact, "Вестерн Юнион", "Золотая корона", "Юнистрим" и "Почты России".