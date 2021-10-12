Сертификация МС-21 запланирована на декабрь

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сертификация пассажирского самолета МС-21 ожидается в декабре 2021 года, заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.

"У нас плановое окончание сертификации МС-21 – декабрь этого года. Буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане: в декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован", - сказал Чалик в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

МС-21 – семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск их серийного производства неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет.

По последним официальным данным, запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 163-211 пассажирских мест ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".