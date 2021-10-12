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Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квоты на выдачу более 18,9 тысячи разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства в 2022 году. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Между тем, по данным из открытых источников, в 2021 году была выделена квота на 39,3 тыс. иностранцев, в 2020 - на 60,2 тыс. разрешений, в 2019 - на 83,4 тыс., а в 2018 году - 90,3 тыс.

"Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно документу, больше всего разрешений получили Москва (1500), Московская область (1250) и Санкт-Петербург (600).

Михаил Мишустин Россия

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