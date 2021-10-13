В школах Абакана усилили меры безопасности из-за угрозы нападения

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В школах столицы Хакасии Абакане усилены меры безопасности в связи с сообщениями о возможном проникновении вооруженного человека, сообщается на сайте администрации города в среду.

"В связи с распространением в некоторых родительских чатах городских школ сообщений о возможном проникновении вооруженного человека в абаканские школы во всех муниципальных учреждениях независимо от сферы деятельности усилены меры безопасности как на входе, так и в целом по зданиям", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что такие сообщения немедленно передаются для проверки в ФСБ, МВД и Росгвардию.

"К огромному сожалению, истории о шутингах некоторым людям дают простор для весьма нездоровой фантазии, и эти люди используют возможности социальных сетей и мессенджеров для нагнетания паники. Вместе с тем, ни одно такое сообщение не должно оставаться без реакции соответствующих служб", - отмечается в сообщении.

Власти Абакана просят родителей не паниковать и не пересылать в случае получения сообщения о возможно готовящемся преступлении в соцсети, а незамедлительно передавать их в спецслужбы, администрацию города.