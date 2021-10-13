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В Екатеринбурге арестовали 3 подозреваемых в сексуальном насилии над девочками-подростками

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Екатеринбурге предъявили обвинение в совершении преступлений сексуального характера трем неработающим мужчинам, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел 8 октября. По версии следствия, мужчины 36, 28 и 20 лет совершили сексуальные действия в отношении трех несовершеннолетних девушек 14 и 15 лет на съемной квартире в Екатеринбурге.

Дело расследуется по п."а" ч.3 ст.131, п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Суд арестовал обвиняемых. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-группе городского управления МВД России в свою очередь уточнили, что о преступлении утром 9 октября в отдел полиции N7 сообщила мать одной из пострадавших. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал трех жителей города Троицка (Челябинская область) и доставил в дежурную часть территориального ОВД.

Екатеринбург СКР

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