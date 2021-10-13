Комитет Госдумы приступил к разработке нового Бюджетного кодекса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам создает рабочую группу по подготовке текста нового Бюджетного кодекса (БК), планирует привлечь к его разработке экспертов крупнейших научных институтов и представить документ в течение года.

"Предлагается создать рабочую группу по подготовке нового Бюджетного кодекса", - заявил на заседании комитета по бюджету в среду его глава Андрей Макаров.

"Сегодня Бюджетный кодекс в значительной степени превратился в такую инструкцию министерства финансов о том, как работать министерству финансов и его подразделениям, а все-таки хотелось бы, чтобы БК был доступен для понимания всей страны, а не только для Алексея Михайловича Лаврова (замминистра финансов - ИФ), который здесь присутствует", - добавил глава комитета.

Макаров отметил, что в новом созыве в комитет пришло много финансистов из регионов, в частности – депутат Оксана Дмитриева (избрана от Петербурга), автор первой редакции БК, которая была принята в июле 1998 года: "Я думаю, что здесь все будут участвовать. Я вот очень рад, что Оксана Генриховна, которая писала еще первый Бюджетный кодекс, не тот который сейчас, а тот который создавался тоже за этим столом, я надеюсь, что Оксана Генриховна тоже к этой работе подключится".

"Очень бы не хотелось, чтобы работа над Бюджетным кодексом растянулась там опять на месяцы, на годы. Мне кажется, мы могли бы вполне сделать новый Бюджетный кодекс в рамках – я говорю сейчас не о принятии, а о документе, который можно было бы обсуждать – ну хотя бы в течение года", - добавил глава комитета. Он отметил, что разговаривал с руководителями практически всех научных институтов, они очень бы хотели дать своих представителей для работы.

Кроме того, по словам Макарова, остро стоит вопрос о новой редакции Налогового кодекса (НК), так как количество поправок беспредельно, одни и те же статьи правятся по десять-пятнадцать раз в год: "Уже эти изменения не успевает прочитать не только налогоплательщики, но даже уже налоговые органы".

По мнению главы комитета, НК был написан более 20 лет назад, когда не было технологических возможностей, связанных с цифровой экономикой, и вопросы, связанные с проверками, с процедурами, прописывались исходя из работы с бумажными носителями. "Вот эти (цифровые - ИФ) возможности в налоговом законодательстве на сегодняшний день совершенно не учтены и эту работу также предстоит сделать и здесь может быть речь идет не о новом Налоговом кодексе, а о новой редакции НК, но тем не менее работа эта очень важная", - сказал он.

По словам депутата, также необходим новый закон о бухгалтерском учете.