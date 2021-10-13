В Госдуме распределили обязанности вице-спикеров

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Среди руководителей Госдумы распределены комитеты, работу которых они будут курировать в восьмом созыве, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня Совет Госдумы рассмотрел распределение обязанностей между заместителями председателей Госдумы", - сказал Володин журналистам в среду.

Так, по его словам, принято решение, что, в частности, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков будет курировать комитеты по экономической политике, по бюджету и налогам, по собственности, земельным и имущественным отношениям.

Алексей Гордеев – комитет по природным ресурсам, по экологии и охране окружающей среды, по аграрным вопросам, комитет по финрынку.

Сергей Неверов – по промышленности и торговле, транспорту и транспортной инфраструктуре, по строительству и ЖКХ.

Шолбан Кора-оол курирует комитет по региональной политике и местному самоуправлению, по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду") – комитеты по энергетике, по малому и среднему предпринимательству, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ) – по науке и высшему образованию, по культуре.

Вице-спикер Петр Толстой – по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по просвещению; вопросы взаимодействия с ПАСЕ и ОБСЕ.

Ирина Яровая курирует комитет по госстроительству и законодательству, а также комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики; комитет по защите конкуренции.

Анна Кузнецова – комитет по вопросам семьи, женщин и детей, а также комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Борис Чернышов (ЛДПР) – по молодежной политике, развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений.

Владислав Даванков ("Новые люди") – по физкультуре и спорту, по делам национальностей.

Сам председатель Госдумы будет курировать комитет по безопасности, по обороне, по международным делам, по контролю и три комиссии: по регламенту, по этике и по контролю за расходами и доходами депутатов.

"Вся организация работы комитетов, которая требует решений руководства Думы, полностью проходит через зампредседателей", - сказал Володин.

Он добавил, что вице-спикеры также формируют экспертные советы для выработки предложений в рамках деятельности комитетов.

В аппарате Думы сообщили, что среди зампредов Госдумы в ближайшее время будут распределены обязанности по координации и взаимодействию с зарубежными парламентами и международными организациями.